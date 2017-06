Jak wierzę, to wierzę i nie ściemniam!

Prof. Monika Zytke z Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej jest przekonana, że muzyka gospel otwiera ludzi, ponieważ zawiera szczerość przekazu, tak charakterystyczną dla twórczości Afroamerykanów. - Jak mi się nie chce żyć, to o tym śpiewam i nie ściemniam. A jeśli wierzę w Boga, to również to mówię, bez ściemy. Ta prawda ludzi porusza - wyjaśnia.

9 czerwca mogło się o tym przekonać kilkudziesięciu mieszkańców podsłupskiej Kobylnicy i okolic, którzy biorą udział w dwudniowych warsztatach muzyki gospel. Zgromadzili się w sali teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji, by nauczyć się nie tylko śpiewać, ale rozpoznawać w piosence warstwę duchową i umieć ją przekazać słuchaczom.

Wśród uczestników warsztatów jest Bogumiła Stefanowska z Kobylnicy, która preferuje swojską nutę - razem z 12 koleżankami śpiewa okazyjnie w zespole regionalnym "AleBabki". Panie występują z repertuarem ludowym, patriotycznym i z lat 80-tych. Tym razem dały się namówić na jeszcze bardziej żywiołowe śpiewanie. - Nigdy nie śpiewałam takiej muzyki, jest bardzo energetyczna i radosna - mówi p. Bogumiła. Przyznaje się, że ma pewną trudność, bo u niej śpiew nie idzie w parze z ruchem, a ruch do muzyki gospel wymaga od niej więcej niż ludowe kręcenie biodrami. - Ale tutaj przekonuję się, że dobrze jest tak się poruszać, że to mi pomaga.

Kilkanaście godzin warsztatów to za mało, by wystąpić przed publicznością. Ale pani Bogumiła nie obawia się, że da plamę na wieńczącym dwudniowe warsztaty koncercie, bo wspierać ją będzie kilkunastu wokalistów z zespołu Et In Terra, profesjonalni instrumentaliści, no i Junior Robinson, uznawany za jednego z najwyżej cenionych wokalistów gospel w Wielkiej Brytanii.

W warsztatach w Kobylnicy bierze udział grupa studentów z Japonii przebywająca na wymianie naukowej w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Japończycy podczas koncertu finałowego zaprezentują jedną ze swoich tradycyjnych pieśni.

Koncert finałowy odbędzie się 10 czerwca o godz. 19 w sali teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na ul. Wodnej 20. Wstęp wolny.