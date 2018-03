Karta "Na codzienne zakupy"

Caritas wyposażyła w karty płatnicze seniorów potrzebujących wsparcia. Będą co miesiąc doładowywane na sumę 200 zł.

Pilotażowy program "Na codzienne zakupy", który podjęły Caritas Polska i diecezjalne oraz Jeronimo Martins Polska S.A., rusza 15 marca. Polega on na korzystaniu ze specjalnej karty płatniczej w sieci sklepów Biedronka. Karta jest doładowana na sumę 200 zł i można za jej pomocą zapłacić za najbardziej potrzebne produkty spożywcze. Przez 10 miesięcy kwota ta będzie doładowywana co miesiąc w oddziałach Caritas.

Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób najuboższych, szczególnie seniorów, stąd dotyczy osób powyżej 60 r.ż. oraz nie przekraczających 1300 zł miesięcznego dochodu.

Karta zakupowa to pilotażowy program ogólnopolski. W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej trafiła lub w najbliższych dniach trafi do 150 osób. Wytypowali je wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas. Łączna wartość kart to 300 tys. zł.

Oprócz pomocy finansowej projekt zakłada działania towarzyszące, które od wolontariuszy Caritas wymagają stałej współpracy z podopiecznymi: najpierw w wytypowaniu ich, następnie w wypełnianiu ankiet, których celem jest rozpoznanie najistotniejszych potrzeb osób ubogich. - Dodatkowo wolontariusze są odpowiedzialni za to, żeby przygotować dla podopiecznych różne spotkania - np. śniadanie wielkanocne w większym gronie, pielgrzymki autokarowe - informuje Mateusz Kaczmarek z Caritas diecezji. - Są na to przygotowane specjalne fundusze, ponieważ celem programu jest aktywizacja środowiska seniorów.