Mają po naście lat i cały bagaż doświadczeń ze sobą. Jak same przyznają, do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nie trafiły w nagrodę, ale w pobycie w placówce widzą dla siebie szansę na nowy, lepszy początek.

Na Wielki Tydzień przygotowały swoją sceniczną interpretacją Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, którą podzieliły z widzami w jastrowskim Ośrodku Kultury.

- Głównym celem jest przybliżanie ich do Boga, ale zależało nam, żeby wywołać w dziewczynach refleksję na temat ich życia, ich upadków, bolesnej przeszłości, szansy, przebaczenia. Historia ich życia sprawia, że mają w sobie dużo złości, bólu, dlatego tak ważne jest podprowadzenie ich pod krzyż - mówi Joanna Janiszewska, katechetka, która razem z wychowawcą Anna Kabatek pomogła dziewczynom w przygotowaniu przedstawienia.

Podopieczne jastrowskiego ośrodka często mają poczucie, że zostały już wsadzone w szufladki „dziewczyny z problemami” i opatrzone stemplami w kartotekach. Od tego trudno się uwolnić.

- Usłyszałyśmy w tej Drodze Krzyżowej coś ważnego: że Jezus pomaga się nam podnieść - mówią zgodnie dziewczyny.

- Jest trudno. Bardzo się wczuwam, nawet na próbach. Muszę się powstrzymywać, żeby się nie rozpłakać. Myślę o tym, co On wycierpiał, jakie to musiało być trudne dla Maryi… Ale myślę też, co musiała czuć moja mama. Nie chce jej już ranić - mówi Sara, grająca Matkę Jezusa.

Dla podopiecznych jastrowskiej placówki to nie tylko ośrodek wychowawczy, ale też miejsce, w którym spotkały Boga.

- Wiele z nich nie miało wcześniej styczności z sakramentami. Na nowo odkrywają Pana Boga. Przygotowują się do bierzmowania, idą do spowiedzi. A inscenizacja Pasji to jak swoiste rekolekcje - przyznaje Joanna Janiszewska.

Więcej o inscenizacji przygotowanej przez podopieczne jastrowskiego MOW-u w najbliższym wydaniu papierowym "Gościa Koszalińsko-Kołobrzeskiego".