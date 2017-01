Wilki wróciły na Pomorze

Te najbliżej stolicy diecezji, Koszalina, to wilki żyjące w okolicach Polanowa. – Na pewno można powiedzieć, że jedna duża wataha składająca się z 5 osobników, żeruje w północnej części Nadleśnictwa Polanów, w okolicy Krągu, Buszyna – wymienia Jacek Todys, nadleśniczy z Polanowa. – To prawdopodobnie wataha rodzinna. Poza tym jednego lub dwa wilki obserwuje się w okolicy Rzeczycy, Podgóry, Białej. To raczej młodociane osobniki, poszukują jeszcze swojego stada, toteż przemierzają duże odległości; możliwe też, że opuściły już nasze tereny.

